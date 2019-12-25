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Фото: петербуржцы засняли радугу в разных районах города
Сегодня, 18:45
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nadezhda_sib

Фото: петербуржцы засняли радугу в разных районах города

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Радугу заметили после 17 часов.

Петербуржцы и гости города делятся в социальных сетях фотографиями радуги, которая появилась на небе после дождя 7 мая. Явление природы засняли как в центре города, так и на окраинах и в Ленобласти.

На протяжении дня в городе шли небольшие осадки. Периодически проглядывало солнце. Сейчас в Петербурге пасмурно и +8. Из-за ветра на проспекте Стачек упали украшения ко Дню Победы. 

Утром и днем 8 мая ожидаются дожди, будет +9.

Фото: Instagram / @khashemioks, @anny_photo_msk, @oliasheverda

Теги: осадки, погода, радуга
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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