На проспекте Стачек заметили разболтавшиеся украшению ко Дню Победы

Петербуржцы заметили свисающие украшения к 9 мая на проспекте Стачек. Один из транспарантов упал на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Украшение лежало на углу улицы Зенитчиков и проспекта Стачек. По словам пользователя, полотна сильно развевало от ветра еще вчера. На данный момент порывы ветра составляют всего 3 м/с.
На данный момент праздничный плакат повесили обратно.
В прошлый раз ветер сорвал праздничные украшения во время шторма 3 мая. Инцидент попал на видео.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Виличинский
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Амбарцумян, Саша Бушман
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