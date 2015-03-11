На проспекте Стачек заметили разболтавшиеся украшению ко Дню Победы

Растяжки уже вернули на место.

Петербуржцы заметили свисающие украшения к 9 мая на проспекте Стачек. Один из транспарантов упал на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Украшение лежало на углу улицы Зенитчиков и проспекта Стачек. По словам пользователя, полотна сильно развевало от ветра еще вчера. На данный момент порывы ветра составляют всего 3 м/с.

На данный момент праздничный плакат повесили обратно.

В прошлый раз ветер сорвал праздничные украшения во время шторма 3 мая. Инцидент попал на видео.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Виличинский

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Амбарцумян, Саша Бушман