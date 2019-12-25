В Петербурге проходят обыски по делу о фейках

Силовики пришли домой к 5 людям.

Утром 5 мая к участникам группы "Мирное Сопротивление" нагрянули с обысками. Об этом сообщил в соцсетях правозащитник Динар Идрисов.

Силовики пришли к пяти людям: Ольге Смирновой, Асану Мумджи, Татьяне Сичкаревой, Владу Шипицыну, Илье Ткаченко. Предположительно, обыски связаны с уголовным делом о распространении фейков о действиях российских Вооруженных Сил. Поводом для дела мог стать пост в соцсети в "ВКонтакте", который был опубликован 4 марта 2022 года.

У участников изымают технику.

Ранее Piter.tv писал о том, что журналистку Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца за пост в Telegram.

Фото: Piter.tv