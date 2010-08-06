В Петербурге проверяют строительную компанию после массовой драки мигрантов на Лиговском проспекте

Оперативники изъяли бухгалтерские бумаги, серверы, печати, наличные деньги, а также два архива с документами о трудоустройстве мигрантов.

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства конфликта иностранных рабочих, который завершился массовой дракой во дворе дома на Лиговском проспекте. Инцидент произошёл днём 16 сентября. По данным МВД, мигранты одной строительной компании не смогли договориться о распределении стройматериалов, спор быстро перерос в потасовку.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали 12 участников — это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 21 до 41 года. Проверка показала, что восемь человек находятся в России нелегально. На них составили протоколы о нарушении миграционных правил. Остальные четверо получили документы за мелкое хулиганство. В итоге возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

После задержаний внимание полицейских привлекла компания, где работали участники драки. В офисе на 6-м Верхнем переулке прошёл обыск. Оперативники изъяли бухгалтерские бумаги, серверы, печати, наличные деньги, а также два архива с документами о трудоустройстве мигрантов. Предварительный анализ указывает, что фирма могла пользоваться услугами теневого аутстаффинга — схемы, при которой иностранцев трудоустраивают через сеть посредников, минуя законные процедуры.

Отмечается, что в Петербурге недавно уже была раскрыта крупная сеть нелегальной занятости мигрантов, связанная с консалтинговой компанией. Сейчас следствие проверяет, может ли новая история быть частью той же схемы.

Фото: Piter.TV