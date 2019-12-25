  1. Главная
Мигрант сбил полицейского, прибывшего к месту массовой драки рабочих в Центральном районе
Сегодня, 9:49
Мигрант сбил полицейского, прибывшего к месту массовой драки рабочих в Центральном районе

На месте задержали 11 граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Правоохранители пресекли драку приезжих разнорабочих на стройке в Центральном районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 16 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте на Лиговском проспекте. На месте задержали 11 граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 21 до 41 года. Также в отдел доставили 44-летнего местного жителя. При задержании один из нарушителей хотел скрыться на машине и сбил сотрудника ППС, его оперативно остановили. Полицейскому понадобилась помощь медиков. 

В отделе мужчин привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, а четверых – и за мелкое хулиганство. Ссора случилась из-за разногласий в вопросе ремонта кровли и используемых стройматериалов. Позже поймали еще семерых разнорабочих, 20-50 лет. 

Восемь рабочих допрошены в качестве подозреваемых и задержаны. 

Ранее на Piter.TV: в массовой драке мигрантов на Московском проспекте пострадал один человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лиговский проспект, массовая драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

