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В кабинетах петербургского "Водоканала" вновь проходят обыски
Сегодня, 16:20
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В кабинетах петербургского "Водоканала" вновь проходят обыски

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При этом, по предварительным данным, обошлось без задержаний. Оперативники собирают информацию.

В рамках расследования дела о превышении должностных полномочий в "Водоканале" вновь проходят обыски. В офис предприятия утром 24 августа пришли оперативники Управления экономической безопасности и петербургского Следкома ГУ МВД. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По информации "Фонтанки", сразу же прошли 15 обысков, в том числе у подрядчика — компании "Нострум". По данным издания, обошлось без задержаний. 

В начале августа экс-главу "Водоканала" Данилова реабилитировали по всем статьям. Уголовное преследование из-за подозрения в превышении полномочий в отношении мужчины было прекращено. 

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, задержания, обыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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