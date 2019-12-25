В кабинетах петербургского "Водоканала" вновь проходят обыски

При этом, по предварительным данным, обошлось без задержаний. Оперативники собирают информацию.

В рамках расследования дела о превышении должностных полномочий в "Водоканале" вновь проходят обыски. В офис предприятия утром 24 августа пришли оперативники Управления экономической безопасности и петербургского Следкома ГУ МВД. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации "Фонтанки", сразу же прошли 15 обысков, в том числе у подрядчика — компании "Нострум". По данным издания, обошлось без задержаний.

В начале августа экс-главу "Водоканала" Данилова реабилитировали по всем статьям. Уголовное преследование из-за подозрения в превышении полномочий в отношении мужчины было прекращено.

Фото: Piter.tv