Экс-главу "Водоканала" Данилова реабилитировали по всем статьям

Еще недавно он был обвиняемым по уголовному делу по 6 эпизодам.

Бывшего директора "Водоканала" Александра Данилова, который работал на предприятии с 1985-го года, признали невиновным. Ранее он проходил фигурантом по делу о злоупотреблении полномочиями, в результате которых был причинен ущерб почти в миллиард рублей.

По информации "47news", 3 августа Данилова освободили из СИЗО по ходатайству следствия, а затем сняли с него все обвинения. Уголовное преследование в отношении мужчины было прекращено. Ситуация разрешилась одним днем.

Напомним, следствие расследует уголовное дело о подделке разрешений на подключение новостроек к сетям. После обысков, которые прошли в июле, были задержаны 4 человека: Александр Данилов, бывший замначальника отдела подключения к сетям Алексей Грибулин, действующие специалисты того же отдела Вячеслав Гольдин и Антон Вебер

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга