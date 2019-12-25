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Экс-главу "Водоканала" Данилова реабилитировали по всем статьям
Сегодня, 14:41
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Экс-главу "Водоканала" Данилова реабилитировали по всем статьям

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Еще недавно он был обвиняемым по уголовному делу по 6 эпизодам.

Бывшего директора "Водоканала" Александра Данилова, который работал на предприятии с 1985-го года, признали невиновным. Ранее он проходил фигурантом по делу о злоупотреблении полномочиями, в результате которых был причинен ущерб почти в миллиард рублей.

По информации "47news", 3 августа Данилова освободили из СИЗО по ходатайству следствия, а затем сняли с него все обвинения. Уголовное преследование в отношении мужчины было прекращено. Ситуация разрешилась одним днем. 

Напомним, следствие расследует уголовное дело о подделке разрешений на подключение новостроек к сетям. После обысков, которые прошли в июле, были задержаны 4 человека: Александр Данилов, бывший замначальника отдела подключения к сетям Алексей Грибулин, действующие специалисты того же отдела Вячеслав Гольдин и Антон Вебер

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: александр данилов, реабилитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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