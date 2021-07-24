"Россети Ленэнерго" подключили к своим электросетям 21 576 объектов в Петербурге и Ленобласти

Суммарная мощность подключённых объектов достигла 876 мегаватт.

Компания "Россети Ленэнерго" за первые 9 месяцев текущего года подключила к своим энергосистемам 21 576 объектов в Петербурге и Ленобласти, включая 716 важных социальных и бюджетных учреждений. Суммарная мощность подключённых объектов достигла 876 мегаватт, информирует пресс-служба организации.

Распределение выглядит следующим образом: в Северной столице электричеством снабжены 4875 объектов, среди которых 361 социальный и государственный объект. В Ленинградской области выполнено подключение 16 701 объекта, из которых 355 относятся к социальным учреждениям и организациям.

Подать заявление на технологическое присоединение можно через сайт "Портал-ТП.рф" или мобильное приложение "Россети".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)