Комплекс для отдыха и оздоровления детей построят в Васкелово

Общая мощность комплекса на лето составит 2,2 тыс. путевок.

В рамках Петербургского международного экономического форума 19 июня соглашение о сотрудничестве подписали город и ООО "Сотэкс". Планируется строительство объекта для отдыха и туризма, рассказали в Смольном.

В частности, на территории деревни Васкелово инвестор возведет многофункциональный круглогодичный комплекс для отдыха и оздоровления детей на 565 посещений в смену. Общая мощность комплекса на лето составит 2,2 тыс. путевок.

Реализации проекта направлена на повышение качества отдыха и оздоровления подрастающего поколения. Пресс-служба Смольного

В 2023-2024 годах ООО "Сотэкс" обеспечило строительство трех школ в Невском, Красносельском и Пушкинском районах.

Ранее на Piter.TV: новый трамвайный маршрут свяжет Славянку и НТЦ "Невская дельта".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)