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Комплекс для отдыха и оздоровления детей построят в Васкелово
Сегодня, 14:24
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Комплекс для отдыха и оздоровления детей построят в Васкелово

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Общая мощность комплекса на лето составит 2,2 тыс. путевок.

В рамках Петербургского международного экономического форума 19 июня соглашение о сотрудничестве подписали город и ООО "Сотэкс". Планируется строительство объекта для отдыха и туризма, рассказали в Смольном. 

В частности, на территории деревни Васкелово инвестор возведет многофункциональный круглогодичный комплекс для отдыха и оздоровления детей на 565 посещений в смену. Общая мощность комплекса на лето составит 2,2 тыс. путевок. 

Реализации проекта направлена на повышение качества отдыха и оздоровления подрастающего поколения. 

Пресс-служба Смольного 

В 2023-2024 годах ООО "Сотэкс" обеспечило строительство трех школ в Невском, Красносельском и Пушкинском районах. 

Ранее на Piter.TV: новый трамвайный маршрут свяжет Славянку и НТЦ "Невская дельта". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: детский лагерь, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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