Новый трамвайный маршрут свяжет Славянку и НТЦ "Невская дельта"

Данный участок станет продолжением существующей трамвая, возводимой в рамках заключённого ранее концессионного соглашения, связывающей станцию метро "Купчино", поселок Шушары и район Славянка.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) администрация города совместно с акционерным обществом "АБЗ-Дорстрой" подписали договор о запуске и обслуживании новой трамвайной ветки, соединяющей населённые пункты Славянка, железнодорожную станцию Царское Село, университетский кампус СПбГУ и научно-технический центр "Невская дельта".

Данный участок станет продолжением существующей трамвая, возводимой в рамках заключённого ранее концессионного соглашения, связывающей станцию метро "Купчино", поселок Шушары и район Славянка.

Новая линия обеспечит бесперебойное сообщение кампуса Санкт-Петербургского университета с центром инновационных технологий "Невская дельта", свяжет жилые кварталы Славянки с подземным транспортом Петербурга, а также создаст удобный доступ жителям районов к вокзалам станций "Царское Село" и "Детскосельский".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возведут комплекс для временного содержания бездомных животных.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович