В Ленинградском зоопарке показали предновогодние нежности кенгуру Беннета

В предпраздничной суете петербуржцам посоветовали найти минутку для тепла и заботы к близким.

Ленинградский зоопарк обратился к жителям и гостям Северной столицы с призывом уделить время близким в предпраздничной суете. В преддверии Нового года, когда все заняты последними приготовлениями, специалисты напомнили, что важнее всего — это моменты, проведённые с любимыми людьми.

"31 декабря — это день, всегда полный хлопот: последние покупки, приготовление блюд, подготовка к празднику. Но, может быть, стоит на минуту остановиться и вспомнить, что важны не идеальный стол и подарки, а моменты, проведённые с близкими?" пресс-служба Ленинградского зоопарка

В качестве примера зоопарк привёл в пример своих очаровательных кенгуру Беннета, которые смогли найти время для нежности.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк показал шершавохвостого кенийского удавчика.

Видео: Telegram-канал Ленинградского зоопарка