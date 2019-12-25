Россиян предупредили об опасности переедания блинов

Из-за переедания блинов возникает риск дополнительной нагрузки на поджелудочную железу.

За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, чтобы избежать "блинного передоза", несварения и чувства тяжести. Об этом РИА Новости рассказал российский врач-терапевт Тимур Асанов.

Терапевт при этом уточнил, что для мужчин и женщин норма блинов будет разная. Мужчина за один раз может съесть шесть блинов, женщина – 3-4. Так же важно, какая начинка будет у блинов. Врач советует выбрать что-то белковое, например, икру, птицу или говядину. Самые калорийные блины будут с вареньем, джемом и сгущенкой.

Из-за переедания блинов возникает риск дополнительной нагрузки на поджелудочную железу, указал терапевт.

Ранее гастроэнтеролог перечислила противопоказания для поедания блинов.

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