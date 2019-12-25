Диетолог объяснила, чем опасны регулярные переедания на ночь

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, чем опасны регулярные переедания на ночь. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, регулярные переедания на ночь чреваты большими проблемами со здоровьем. Соломатина отметила, что организм должен очищаться и восстанавливаться во время ночного сна. Она подчеркнула, что периодические нагрузки сбивают привычные ритмы.

Соломатина выделила мозг как самый чувствительный организм к этим нагрузкам. Врач предупредила, что переедание может стать причиной развития деменции и нарушения когнитивных способностей. Он добавила, что у постоянно переедающего человека будут проблемы с лишним весом.

Фото: pxhere.com