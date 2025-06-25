Как выбрать сладкую клубнику весной

Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по выбору ягоды в начале сезонного старта продаж.

Эксперт сообщила о том, на что российском потребителю стоит обращать внимание при выборе качественной клубники. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала российский врач-диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что сейчас розничная стоимость на данную категорию ягоды начала снижаться. Однако покупателям сложно найти самостоятельно по настоящему сладкую ягоду на старте сезона. При этом ярко-красный цвет плодов не гарантирует вкуса, а вот отсутствие аромата может говорить о признаках чрезмерной химической обработки товара.

Вкусная ягода очень хорошо пахнет. Аромат говорит о свежести клубники и о ее спелости. Конечно, клубнику зачастую срывают не совсем спелой, поэтому ранние плоды не такие ароматные. Тем не менее, если их правильно хранили, то можно купить вкусные. Елена Соломатина, диетолог

Врач напомнила о том, что большие сельскохозяйственные предприятия имеют технологии охлаждения в несколько этапов, также они правильно доставляют и хранят собранный урожай. Важно также не забывать о новых ранних сортах клубники, которые могут долго лежать. В магазине покупателям стоит обращать внимание на состояние хвостика. Если он желтый, вялый и сухой, то, предположительно, клубника, достаточно долго транспортировалась, а затем хранилась на полках. Помятые косточки говорят клиентам о том, что клубника "уже заметно полежавшая". Свежесть клубники выдает ее упругость и блеск. Ягода должна быть равномерно ярко-красного или темно-красного цвета (в зависимости от сорта). Обычно белые и зеленые пятна говорят о незрелости. Если на ягоде появились темные точки или пятна, то в скором времени клубника сгниет. В случае появления пятен плоды начнут пахнуть кислым. А опасные споры быстро оказываются на здоровых на вид ягодах, после чего тогда развитие грибковых заболеваний — лишь вопрос времени.

Важно также обращать внимание на влажность плода. Если клубника влажная, то она скоро испортится. Обычно продавцы снижают на такую продукцию цену для того, чтобы продать ее поскорее. Аналогичная ситуация касается любой другой ягоды, включая черешню. Покупателю стоит задуматься об отказе от внешне сухих ягод, которые лежали по соседству с мокрыми и сгнившими.

Ягода, которая скоро сгниет, часто начинает пахнуть кислым, имеет пожухлую плодоножку, потемневшие семечки. Внутри она уже начинает бродить, перестает быть упругой, становится вялой. Елена Соломатина, диетолог

