В Лужском районе Ленобласти собрали первый урожай жимолости в 30 кг

Ягоды реализуют онлайн и через торговые сети.

В июне в Ленинградской области начался сезон сбора жимолости. Первыми урожай собрали в Лужском районе: агрофирма "Брод" зафиксировала старт с 30 килограммов ягод, которые уже поступили в реализацию. Продают жимолость, как в торговых точках региона, так и через онлайн-платформы.

Одновременно на полях региона начался и сбор клубники. О старте ягодного сезона сообщила пресс-служба областного Комитета по агропромышленному комплексу.

Жимолость — одна из первых культур, созревающих в начале лета. Её продолговатые плоды тёмно-синего цвета обладают характерным кисло-сладким вкусом. Благодаря своей устойчивости к холодам, кустарник прекрасно приживается в северных широтах, включая Ленобласть.

Ягоды употребляют свежими и используют для домашней заготовки: варят варенье, выжимают соки, готовят джемы, а также сушат и замораживают. Кроме плодоносящих сортов, существует множество декоративных разновидностей, таких как жимолость каприфоль — красиво цветущая, но несъедобная лиана.

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Фото: Telegram/ Админка Ленобласти