Петербуржцам напомнили о штрафах за выход на лед

Выход на лед запрещен с 16 ноября 2021 по 15 апреля 2022 года.

Сотрудники транспортной полиции напомнили петербуржцам, что с 16 ноября 2021 по 15 апреля 2022 года запрещен выход на лед. Исключение – Финский залив, для которого периоды запрета установлены с 16 ноября 2021 по 15 января 2022 и с 15 марта по 15 апреля 2022. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на льду без согласования, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Недавно в Металлострое ребенок провалился под лед, когда скатился с горки.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте