В Металлострое ребенок провалился под лед, когда скатился с горки

Мальчика оперативно вытащили из холодной воды и передали маме.

Зимние забавы запомнились маленькому петербуржцу страхом и ужасом. В Металлострое ребенок провалился под лед, скатившись с горки. Об этом сообщили в группе "Вечерний Металлострой".

Малыш по пояс оказался в воде и сильно испугался. Его оперативно вытащили из озера и передали маме. Неравнодушные петербуржцы довезли семью до дома.

Вернувшись в квартиру, мама пострадавшего сделала сыну ванную, напоила чаем с медом и уложила спать в теплую постель. В социальных сетях женщина указала, что мальчик отогрелся.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели Ленобласти предупредили об опасности выхода на лёд.

Фото: Pexels, Вечерний Металлострой