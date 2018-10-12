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В Металлострое ребенок провалился под лед, когда скатился с горки
Сегодня, 17:21
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В Металлострое ребенок провалился под лед, когда скатился с горки

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Мальчика оперативно вытащили из холодной воды и передали маме.

Зимние забавы запомнились маленькому петербуржцу страхом и ужасом. В Металлострое ребенок провалился под лед, скатившись с горки. Об этом сообщили в группе "Вечерний Металлострой".

Малыш по пояс оказался в воде и сильно испугался. Его оперативно вытащили из озера и передали маме. Неравнодушные петербуржцы довезли семью до дома. 

Вернувшись в квартиру, мама пострадавшего сделала сыну ванную, напоила чаем с медом и уложила спать в теплую постель. В социальных сетях женщина указала, что мальчик отогрелся. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели Ленобласти предупредили об опасности выхода на лёд.

Фото: Pexels, Вечерний Металлострой

Теги: ватрушка, металлострой, провалился под лед, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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