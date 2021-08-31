Четыре человека предстанут перед судом за мошенническую продажу квартиры умершей петербурженки

С использованием поддельных документов участники организованной преступной группы незаконно вступили в наследство.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с квартирой умершей петербурженки. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района.

По версии следствия, четыре человека в 2023 году подыскали однокомнатную квартиру в одном из домов на Тихорецком проспекте, собственница которой умерла и не имела наследников.

С использованием поддельных документов участники организованной преступной группы незаконно вступили в наследство, после чего продали квартиру номинальному покупателю. В результате администрации Калининского района был причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

