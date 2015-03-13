Только 1% петербуржцев хотели бы зарплату более полумиллиона в месяц

Петербуржцы рассказали, о какой зарплате они мечтают на самом деле.

Аналитики финансового маркетплейса Сравни и hh.ru провели совместное исследование чтобы выяснить, чем руководствуются петербуржцы при выборе карьеры, а также о какой заработной плате мечтают.

Самым частым критерием, который оценивают петербуржцы при выборе первой или новой профессии, является личный интерес, этот вариант выбрали 70% респондентов. На втором месте при выборе карьеры (43%) – возможный заработок, еще 33% ориентируются на востребованность профессии. При этом 14% участников опроса также обращают внимание на бонусы, которые может дать работа. Также 14% опрошенных при выборе профессии прислушиваются к советам близких, 6% – учитывают результаты теста профориентации, еще 4% продолжают профессиональную династию.

По данным опроса, для 70% петербуржцев на выбор профессии влияет перспектива получать более высокую зарплату. А 74% местных респондентов в ходе опроса поделились, что у них есть определенный жизненный стандарт, которого они хотели бы достичь благодаря своей профессии.

Каждый второй петербуржец (50%) считает достойной оплатой своего труда сумму от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 17% респондентов их работа должна оплачиваться суммой от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. А 25% опрошенных россиян хватило бы до 100 тысяч рублей. Доход более 500 тысяч мечтают получать лишь 1% опрошенных горожан.

Также в Петербурге 20% женщин еще спрашивают о планах на детей при трудоустройстве.

Фото: unsplash (Headway)