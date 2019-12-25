В Янино у предпринимателя силой забрали автокран и требуют деньги за его возвращение

В настоящее время полицией проводится проверка по заявлению.

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку по заявлению о хищении автокрана у предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 августа обратился 39-летний предприниматель с заявлением о том, что 9 августа около 23:00 у дома 18 по Заставской улице в Янино неизвестные под угрозой применения насилия завладели ключами от специального автокрана стоимостью 4 млн рублей.

На следующий день один из злоумышленников связался с потерпевшим и потребовал 3 млн рублей за возврат техники.

В настоящее время полицией проводится проверка по заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

