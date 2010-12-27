«Бар "На грудь"» открыл второй сезон. Рассказываем, что внутри

Премьера нового сезона веб-сериала – уже совсем скоро, 10 декабря.

Если кратко подвести неочевидные итоги русскоязычного кино уже сейчас, то можно заметить одну неожиданную вещь – постепенный рост публичности всего, что связанно с короткометражным кино. В кинотеатрах уверенно прошли несколько сборных альманахов "Русское краткое", в соцсетях и на YouTube начинающие режиссеры делятся результатами своей работы.

Аналогичная история произошла несколько лет назад у актрисы Ирины Вилковой ("Ее звали Муму", "Полицейский с Рублевки"). Ее короткометражку о посетителях одного бара на Рубинштейна увидели продюсеры и приняли решение выпустить 10 серий на Rutube. И вот на "Ленфильме" в Петербурге 2 декабря прошла премьера уже второго сезона проекта "Бар "На грудь"". Новые восемь серий эксклюзивно выйдут на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Корреспондент Piter.TV посмотрел их до официального релиза.

Первый сезон вырос из короткометражки, в которой к Алисе, находящейся за барной стойкой, обращаются все типичные посетители такого заведения – ностальгирующий пенсионер, стартапер, комичный коренной петербуржец, окультурившийся бандит. У каждого персонажа появилась своя сюжетная арка, закругляющаяся на самом интересном месте.

Теперь выясняется, что в ансамбль петербургских актеров можно добавить и персонажей федерального масштаба. И в этом моменте сериал выходит из ряда историй о городе и вклинивается в четкое высказывание о людях в городе. При этом уровень абсурда по-русски заметно увеличился и "передает привет" классическому фильму Владимира Меньшова "Ширли-Мырли". Персонаж Яны Трояновой оказывается первой любовью бандита Валеры, Татьяна Лазарева становится переживающей мамой маникюрши Марины, а Алексей Гуськов преподает уроки "русскости" пенсионеру Бугрову, который неожиданно для себя во время рыбалки на мосту встретил Бога. Да и не только он.

В сравнении с фильмом "Текст", где регулярное "пиканье" в кинотеатральной версии резало уши, мат выглядит логичным дополнением к галерее образов ярких людей, мимо которых не пройдут, ни свадьба, ни похороны. Краткая форма – наиболее выигрышная, актерские работы – броские и запоминающиеся, ничего не мешает скоротать с этим сериалом вечерок-другой. Продолжение напрашивается само собой.

Фото: предоставлено организаторами