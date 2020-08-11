Во Всероссийском субботнике в подмосковной усадьбе Демьяново приняли участие свыше 300 добровольцев

Добровольцы прибрались на территории усадьбы, посадили растения и посетили выставку "Демьяновские этюды XXI века".

Свыше 300 волонтеров поучаствовали во Всероссийском субботнике в подмосковной усадьбе Демьяново накануне, 14 мая. Известно, что мероприятия пройдет в 40 регионах России. Об этом сообщили на портале "Телеканал 360".

Добровольцы прибрались на территории усадьбы, посадили растения, посетили выставку "Демьяновские этюды XXI века" и приняли участие в экологической эстафете. Самых активных волонтеров наградили памятными сувенирами. Благодарственные грамоты были вручены Сергею Андрееву, Анне Бегеба, Екатерине Бандуриной, Александру Худякову, Сухову Егору, Ивану Савельеву, Ирине Левиной, Никите Комракову и Дарье Восьмиухиной.

Отметим, что на экологическую акцию пришли и дети. Взрослые рассказали им про значимость разделения отходов, сортировки мусора и работ по благоустройству территории.

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