На привокзальной площади у Пулково изменилась нумерация столбов
Сегодня, 12:47
Теперь используется цифро-буквенная маркировка.

На привокзальной площади возле петербургского аэропорта Пулково изменилась нумерация столбов. 

По данным пресс-службы воздушной гавани, теперь используется цифро-буквенная маркировка: 1-я линия – столбы 1а, 1b, 1c, 2-я линия – 2а, 2b, 2c, 3-я линия – 3а, 3b, 3c. В приложении "Яндекс.Карты" временно может отображаться старая нумерация. 

Ранее мы рассказали, как добраться из Петербурга в Сочи. Piter.TV рассмотрел плюсы и минусы самолета и поезда. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

