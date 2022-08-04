Как добраться из Петербурга в Сочи: поезд или самолёт

В конце августа многие жители Петербурга задумались о сентябрьском отдыхе на юге. Бархатный сезон начинается с приятной новости для тех, кто только уходит в отпуск.

РЖД назначили дополнительный поезд № № 481/482 на маршрут Санкт-Петербург – Имеретинский Курорт (Сочи).

Эта информация вызвала интерес у путешественников — вариантов добраться до моря стало ещё больше. Но возникает неизбежный вопрос: что же все-таки выбрать — поезд или самолёт? Чтобы разобраться, Piter.TV рассмотрел плюсы и минусы обоих вариантов.

Из Петербурга в Сочи на поезде

Сегодня из Петербурга в Сочи ходят несколько составов, каждый из которых имеет свои особенности. Путешествие на них — это настоящая маленькая экспедиция. В среднем дорога занимает от 1 дня 12 часов до почти 2 суток. Всё зависит от выбранного состава: самые быстрые прибывают за 36–38 часов, а некоторые идут больше двух дней.

Один из самых популярных вариантов — поезд № 035А "Северная Пальмира" (двухэтажный фирменный состав). Он отправляется вечером, около 20:00 с Московского вокзала, и прибывает в Сочи утром через сутки с небольшим — примерно за 1 день 13 часов. Это один из самых быстрых поездов на направлении. Цены на билеты начинаются примерно от 8 тыс. рублей за место в плацкарте и от 10 тыс. Рублей в купе. Билет в вагон СВ стоит значительно дороже — от 32 тыс. рублей.

Для тех, кто хочет сэкономить, подойдёт другой вариант — поезд № 099А "Лыжная стрела". Он отправляется днём и идёт дольше: почти 2 дня 3 часа. Такой маршрут подходит тем, кто не торопится и готов провести в дороге чуть больше времени. Зато цены ниже: плацкарт можно найти примерно от 7,3 тыс. рублей, купе — от 8,2 тыс. Рублей.

Уже упомянутый поезд № 481/482 из Северной столицы до Имеретинского Курорта в Сочи отправляется с 6 по 26 сентября (через день, кроме 20 и 22 сентября) и обратно из Сочи — с 10 по 30 сентября (кроме 24 и 26 числа). На маршруте предусмотрены остановки в Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону и других крупных городах. Время в пути — 2 дня 5 часов 18 минут. Цены на место в плацкарте достигают примерно 5,1 тыс. рублей, в купе — от 6,3 тыс. рублей.

В целом, путешествие поездом — это возможность выбрать комфорт под свой бюджет. Места в плацкарте можно найти в ценовом диапазоне 5-7 тыс. рублей. В качестве бонуса путешественников ждут красивые виды за окном.

Но стоит учитывать главный минус: дорога займёт не меньше полутора суток, и это подойдёт не каждому.

Из Петербурга в Сочи на самолете

Если поездка на поезде кажется слишком долгой, всегда есть альтернатива — самолёт. Прямые рейсы из Пулково в аэропорт Адлер (Сочи) выполняют сразу несколько авиакомпаний. Дорога занимает от 3 часов 15 минут до 4,5 часов.

Например, у Smartavia есть удобные утренние рейсы: вылет около 9 утра, и уже к полудню вы оказываетесь на побережье. Время в пути — чуть больше трёх часов. Стоимость билетов у этого перевозчика в один конец обычно начинается от 7,5 тыс. рублей. Авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает рейсы примерно за 9,8 тыс. рублей, время в пути — около 4,5 часов. У "Аэрофлота" цены стартуют от 10 тыс. рублей, но зато у этой компании больше частота полётов и высокий уровень сервиса.

Иногда можно найти и специальные предложения — на сайтах-агрегаторах появляются билеты от 6,2 тыс. рублей, если бронировать заранее. Но в целом средняя стоимость перелёта в Сочи в конце августа и начале сентября держится в диапазоне 7–10 тыс. рублей.

Главное преимущество самолёта очевидно — скорость. За несколько часов вы оказываетесь у моря, и у вас остаётся больше времени на отдых. Единственный минус — нужно заранее приезжать в аэропорт, проходить контроль и учитывать ограничения по багажу.

Поезд или самолёт: что выбрать?

Если для вас важна скорость и удобство, лучше лететь: всего несколько часов — и вы на побережье. Если же хочется сэкономить или насладиться неспешным путешествием, поезд — отличный вариант. К тому же, в пути можно увидеть десятки городов и почувствовать атмосферу "дороги на юг".

Какой бы способ вы ни выбрали, важно планировать поездку заранее: так можно найти билеты дешевле и обеспечить себе комфортный отдых на Черноморском побережье.о

Коллаж: Piter.TV