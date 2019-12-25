Дополнительный поезд Петербург – Имеретинский Курорт запустят в сентябре

Путешествие будет сопровождаться остановками в нескольких городах, включая Тулу, Елец, Воронеж, Ростов-на-Дону и Сочи.

Компания "Российские железные дороги" объявила о введении дополнительного поезда на маршруте Петербург-Имеретинский курорт в сентябре. Информация опубликована в Telegram-канале РЖД.

Новый поезд под номером 481/482, состоящий из купе и плацкарта, будет следовать через день. Отправления из Петербурга состоятся с 6 по 26 сентября, исключая дни 20 и 22 сентября. Со стороны Имеретинского курорта поезд будет курсировать с 10 по 30 сентября, кроме дат 24 и 26 сентября.

Учитывая высокий спрос на перевозки в направлении Новороссийска, руководство РЖД приняло решение продлить регулярное ежедневное расписание двух поездов. Состав № 234/233 продолжит курсировать между Новороссийском и Москвой вплоть до конца сентября, а поезд № 122/121, следующий из Новороссийска в Санкт-Петербург, останется в графике движения до середины октября.

