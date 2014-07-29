Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о полной ликвидации открытого горения на терминале в порту Усть-Луга. Возгорание возникло утром в воскресенье после падения обломков беспилотных летательных аппаратов, сбитых силами ПВО.

"Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке" глава 47 региона Александр Дрозденко

По данным губернатора, всего над Кингисеппским районом за утро было уничтожено десять беспилотников. Обломки одного из них стали причиной возгорания на площадке терминала компании "Новатэк". Позднее Дрозденко сообщил о том, что были сбиты еще два БПЛА.

Для тушения пожара был экстренно направлен пожарный поезд Октябрьской железной дороги, который доставил к месту происшествия более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. В пресс-службе ОЖД подчеркнули, что инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, и угрозы для инфраструктуры РЖД нет.

Важным фактором стало то, что ёмкости с топливом не были затронуты огнём. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание без распространения на критически важные объекты инфраструктуры порта.

Фото: Piter.TV