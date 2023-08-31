Один человек погиб во время взрыва в ЦДМ на Лубянке

Ещё трое пострадали.

В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке произошел взрыв газового баллона, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. По предварительной информации, причиной инцидента стала разгерметизация баллона, используемого для наполнения воздушных шаров.

ЧП произошло на третьем этаже торгового комплекса. После хлопка началось задымление, была объявлена полная эвакуация посетителей и персонала. Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, эвакуация была проведена до прибытия пожарных расчетов.

На место происшествия оперативно прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи и сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы. Проводится проверка всех этажей здания. Торговый центр закрыт для посетителей до завершения всех необходимых мероприятий.

Видео: Telegram-канал "Москва сегодня"