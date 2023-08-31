В Ишимбайском районе Башкирии ввели режим ЧС после взрыва газа в квартире

Пострадавшим считается как минимум один человек.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ишимбайском районе Башкирии из-за взрыва бытового газа в квартире. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. Специалисты заметили, что инцидент зафиксирован 30 августа в многоэтажном жилом здании в городе Ишимбае.

...Ввести с 30 августа 2023 года для органов управления и сил территориального звена муниципального района введен режим функционирования "ЧС". Зона определена в границах по периметру 3 м от жилого здания. сообщение ГУ МЧС по региону

В настоящее время власти Башкирии организовали пункт временного размещения в гостинице "Заря", а переселенные жители дома обеспечены там сухим пайком, а в дальнейшем им будет предоставлено трехразовое горячее питание. Правоохранительные органы помогают обеспечиться охрану общественного порядка в опасной зоне. По факту произошедшего ведется уголовное дело. На текущий момент сообщается, что один пострадавший мужчина получил ожоги, после чего был госпитализирован. Дополнительно повреждена конструкция здания.

Вертолеты помогают тушить лесной пожар в Тебердинском национальном парке в КЧР.

Фото и видео: ГУ МЧС по Башкирии