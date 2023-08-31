Вертолеты помогают тушить лесной пожар в Тебердинском национальном парке в КЧР

От ГУ МЧС работают на месте тушения пламени 120 человек личного состава и 30 единиц техники.

Российские вертолеты Ми-8 помогают тушить лесной пожар на территории Тебердинского национального парка, расположенного в Карачаево-Черкесии. Соответствующее заявление сделали в собственном Yelegram-канале представители экстренного ведомства ГУ МЧС по региону. Специалисты заметили, что два воздушных судна вылетели в Домбай, где на текущий момент воспламенилась лесная подстилка. Работа ведется в труднодоступной местности, включающую в себя крупые склоны гор. Общая площадь распространившегося возгорания составляет свыше трех гектаров. В оперативных мероприятиях задействованы 120 человек личного состава и 30 единиц техники

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Фото и видео: ГУ МЧС России