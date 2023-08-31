МЧС России спасли четверых человек во время шторма в Приморье

Сейчас местные жители находятся в безопасном месте.

Российские представители экстренного ведомства спасли четверых человек в Приморском крае во время сильного шторма, охватившего акваторию региона. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС. Специалисты заметили, что в числе обнаруженных в надувной лодке находились две мужчин и два несовершеннолетних гражданина. Группа направлялась на отдых в бухту Гротовую Хасанского округа. Из-за неожиданного начала шторма, лодка перевернулась. При этом один из баллонов оказался проткнул веслом. Эта ситуация привела к тому, что люди нуждались в срочной помощи. Профильное ведомство оперативно доставило граждан на берег в безопасное место.

В Приморье из-за паводка расширили границы режима ЧС.

Фото и видео: ГУ МЧС России