В Приморье из-за паводка расширили границы режима ЧС

Специалисты МЧС рассказали о работе в регионе.

Режим чрезвычайной ситуации в Приморском крае расширен на шесть новых муниципалитетов южной части российского региона. Об этом журналистам рассказали представители экстренного ведомства.

Режим ЧС распространился на Артем, Владивосток, Ольгинский, Лазовский, Шкотовский, Партизанский муниципальные округа. Также в ближайшее время этот список дополнит и Хасанский округ. Границы ЧС скорректированы в связи с продолжающимся комплексом неблагоприятных погодных явлений, вызванным сильными дождями. пресс-служба ГУ МЧС России

Пострадавшие граждане, проживающие на территориях, входящих в границы ЧС, в текущий момент имеют право на социальные выплаты в зависимости от ущерба, нанесенного имуществу. Речь идет о сумме в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Известно, что специалисты устанавливают факт утраты имущества муниципальные комиссии при обследовании жилого помещения. К 29 августа власти региона направили на эти задачи порядка пяти тысяч выплат. Напомним, что ливни на территории Приморья продолжаются с начала августа. А 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях с градом 31 августа.

Фото и видео: ГУ МЧС России