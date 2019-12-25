В Петербурге мать, ударившая своего 9-летнего сына ножом, попала в психбольницу

У ребенка диагностировали ножевое ранение правого предплечья.

Вечером 18 апреля в полицию Петербурга поступила телефонограмма из государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России. Медики рассказали о госпитализации 9-летнего мальчика с колото-резаным ранением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования стражам порядка стало известно, что мальчика травмировала его 28-летняя мать. Женщина ударила ножом сына-третьеклассника в квартире на Южном шоссе.

Подозреваемую в совершении преступления задержали по "горячим следам". Вначале женщину доставили в отдел полиции, а затем направили в городскую психиатрическую больницу №3 имени "И.И. Скворцова-Степанова".

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали колото-резаное проникающее ранение верхней трети правого предплечья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в прокуратуру Московского района Петербурга пришел человек со штык-ножом.

Фото: Piter.TV