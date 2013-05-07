В Купчино женщина ранила 9-летнего сына ножом

Ссора завязалась из-за того, что хозяйка квартиры обвинила дочь в том, что та регулярно употребляет наркотики.

В воскресенье вечером, 18 апреля, в доме на Южном шоссе 28-летняя женщина ранила ножом своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

По предварительным данным, поступило сообщение о криках в доме №55. Прибывшие полицейские установили, что в квартире была 48-летняя женщина, её дочь и 9-летний внук. Ссора завязалась из-за того, что хозяйка квартиры обвинила дочь в том, что та регулярно употребляет наркотики. Девушка набросилась на хозяйку, а женщина побежала за помощью к соседям. Вернувшись в квартиру, она увидела в руках дочери нож и внука, у которого была рана на руке.

Полицейские задержали девушку и передали её медикам для медицинского освидетельствования на наркотики.

Ранее Piter.tv писал, что у "Озерков" мужчина разбил топором остановку. Он разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки топором. Его задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Piter.TV