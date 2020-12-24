У "Озерков" мужчина разбил топором остановку

Пострадавших в результате инцидента нет.

В воскресенье вечером, 18 апреля, мужчина разбил остановку общественного транспорта топором. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным следствия, нетрезвый 48-летний мужчина разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки топором. Его задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас выясняются мотивы его поступка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал, что в Приморском районе угнали "Лексус" с автомойки. Угонщик наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение. Поврежденный автомобиль он вернул обратно на автомойку.

Фото: Piter.TV