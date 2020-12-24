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У "Озерков" мужчина разбил топором остановку
Сегодня, 21:22
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kraratau27

У "Озерков" мужчина разбил топором остановку

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Пострадавших в результате инцидента нет.

В воскресенье вечером, 18 апреля, мужчина разбил остановку общественного транспорта топором. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным следствия, нетрезвый 48-летний мужчина разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки топором. Его задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас выясняются мотивы его поступка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv писал, что в Приморском районе угнали "Лексус" с автомойки. Угонщик наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение. Поврежденный автомобиль он вернул обратно на автомойку.

Фото: Piter.TV

Теги: озерки, остановка, топор
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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