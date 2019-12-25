Петербургского семиклассника по неосторожности во время игры ранили ножом

По данному факту проводится проверка.

В Петербурге семиклассник получил ножевое ранение шеи во время игры с одноклассником. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 19 октября мальчик в сопровождении мамы обратился за медицинской помощью с колото-резаной раной шеи. По предварительной информации, во время игры одноклассник по неосторожности порезал ему шею.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Токсово 7-летний мальчик подвергся сексуальному насилию со стороны знакомого отца.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)