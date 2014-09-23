Суд Петербурга назначил 20 тысяч рублей штрафа мужчине с ножом в Пулково

Петербургский суд рассмотрел дело мужчины, который пытался провезти на борту самолета нож.

Мировой судья судебного участка №125 Петербурга привлекла к административной ответственности жителя Улан-Удэ за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в мае этого года обвиняемый решил перевезти нож с длиной клинка более 60 см на борту воздушного судна. Однако сотрудники аэропорта Пулково остановили его.

По словам самого мужчины, он не видит в своих действиях ничего противозаконного, видимо поэтому в суд он тоже не явился.

Сотрудники аэропорта предложили мужчине сдать нож в багаж, выкинуть или воспользоваться платным хранением. Владелец выбрал последний вариант, однако при встрече с инспектором, который попросил посадочный талон, он сказал, что потерял его в ходе досмотра и пошел в перевязочную зону.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Ранее сообщалось, что на Космонавтов пьяный мужчина с ножом требовал от третьеклассника деньги.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга