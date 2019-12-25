На Космонавтов пьяный мужчина с ножом требовал от третьеклассника деньги

В отношении задержанного составлен административный протокол.

В Московском районе Петербурга пьяный мужчина с ножом требовал деньги у ученика 3 класса. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 4 сентября в полицию обратилась женщина и сообщила, что на детской площадке по проспекту Космонавтов неизвестный мужчина угрожал предметом похожим на нож её несовершеннолетнему сыну.

Полицейскими у дома 29 корпус 7 по проспекту Космонавтов задержан 55-летний пьяный мужчина. Он угрожал предметом похожим на нож ученику 3 класса и требовал у него деньги.

В отношении задержанного составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее был задержан мужчина, который приставал к 15-летней девочке в саду Сан-Галли.

Фото: Piter.tv