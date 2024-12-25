В 2025 году МРОТ для петербуржцев составит более 28 тыс руб

В петербургском парламенте рассказали о законодательных новшествах в новом году.

Законодательное Собрание Северной столицы подвело итоги работы парламента в декабре и рассказало о новшествах в законе, которые вступили в силу 1 января, – следует из сообщения пресс-службы ЗакСа.

Так, с началом нового года по стране повысился минимальный размер оплаты труда. В городе на Неве он увеличился до 28 750 руб. В прошлом году МРОТ Петербурга составлял 25 тыс руб. Индексация коснулась и пенсионных отчислений. С 2025 года пенсия будет увеличена на 7,3% для всех получателей, а не только для неработающих пенсионеров.

С 2025 года начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. В соответствии с ней те, кто получает менее 2,4 миллиона рублей в год, сохранят НДФЛ в размере 13 процентов. Если доход составляет от 2,4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей, налог – 15 процентов и так далее. Ставка в 13 процентов вне зависимости от суммы дохода сохранена для участников СВО, граждан, работающих на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Напомним также, что с 1 января в Санкт-Петербурге был введен туристический налог. Размер налога устанавливается в процентах от суточной стоимости проживания туристов в городских гостиницах, отелях, санаториях и других местах временного проживания. Ставка на 2025 год – 1%. Исключением для субъектов туристического налога являются некоторые группы "льготников".

Ранее мы сообщали, что Смольный получит до 6,2 млрд руб из федерального бюджета в качестве субсидии на развитие дорожной сети.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга