В мае в Ленобласти появилось на свет 932 новорожденных

Традиционно мальчиков родилось немного больше — 476 младенцев.

В мае текущего года в Ленинградской области зарегистрировано 932 новорожденных, среди которых шестеро оказались близнецами, а один случай — тройней. Такие данные озвучила пресс-служба областного Управления ЗАГС 2 июня.

Традиционно мальчиков родилось немного больше — 476 младенцев, тогда как количество новорожденной прекрасной половины составило 456 девочек.

Кроме того, сотрудники ЗАГСа отметили возможность оформления регистрации новорожденного непосредственно в отделениях ЗАГС или многофункциональных центрах, что позволяет родителям дополнительно получить подарок в виде набора детской продукции, памятную медаль "Родившемуся на героической Ленинградской земле", а также право на получение региональной выплаты семейного капитала. Для родителей двойняшек, тройняшек и большего числа малышей предусмотрен специальный бонусный пакет подарков.

Ранее мы сообщили о том, что кешбэк 25% за проезд в наземном общественном транспорте Ленобласти вернут с 1 июня.

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