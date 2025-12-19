Рядом с Новоорловским заказником начали строить детский сад с соляной пещерой для 350 детей

Строительство детского сада будет завершено во втором квартале 2027 года.

В активно застраивающемся районе на севере Петербурга, рядом с Новоорловским заказником, стартовало строительство нового современного детского сада. Объект возводится застройщиком Setl Group в составе жилого комплекса "Бионика Заповедная". Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет, расположится на Орлово-Денисовском проспекте. На прошлой неделе на соседнем участке также началось возведение школы.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", трёхэтажное здание детского сада будет включать в себя 18 групп, две из которых предназначены для ясельного возраста. Помимо стандартных помещений – просторных игровых комнат, спален, музыкального и спортивного залов, кружковых и медицинских кабинетов – учреждение получит уникальную инфраструктуру для оздоровления детей. Здесь появится собственный современный бассейн для занятий плаванием и специальная соляная пещера.

Особое внимание уделено организации уличного пространства. На прилегающей территории оборудуют 18 отдельных прогулочных площадок с безопасными горками, песочницами, качелями и игровыми комплексами, а также установят теневые навесы. Дополнительно для детей создадут специальную обучающую игровую площадку и две спортивные зоны для занятий физкультурой на свежем воздухе. Благоустройство территории включает высадку газонов, цветников, деревьев и кустарников.

Планируется, что строительство детского сада будет завершено во втором квартале 2027 года.

Фото: Setl Group