В новом корпусе родильного дома № 9 c 14 декабря примут первых пациентов

Старый корпус был введен в эксплуатацию в 1983-м году.

С 14 декабря в новом корпусе родильного дома № 9 примут первых пациентов. Он будет рассчитан на 215 мест, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В роддоме откроется первый в городе психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном. Ежедневно в учреждении смогут принимать до 50 будущих мам. В будущем количество мест хотят увеличить до 250.

Олег Эргашев обсудил с главным врачом Вячеславом Болотских возможность создания на базе роддома городского перинатального центра. После открытия новое здание будет функционировать со старым корпусом в качестве единого корпуса.

Строительство нового корпуса велось с 2013-го года. На территории площадью 10 тыс. кв. метров. размещены консультативно-диагностическое отделение, оздоровительный центр для беременных с бассейном, приёмное отделение, отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных на 12 коек, отделение интенсивной терапии и реанимации женщин на 10 коек, отделение экстракорпорального оплодотворения, родовое отделение на 15 родовых палат и операционный блок на 5 операционных залов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершается строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: gov.spb.ru