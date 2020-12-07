Завершается строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Первых пациентов примут уже в конце декабря.

В Петербурге завершается строительство лечебно-диагностического корпуса Госпиталя для ветеранов войн. Помещения уже оснащают медицинским оборудованием, устанавливают консоли в палатах пациентов и специальные ламинарные фильтры для обеспечения стерильного потока воздуха в операционных. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В ожидании самого главного нашего компьютерного томографа, который вскоре должен приехать, и который мы будем сразу же устанавливать. Михаил Христосов, руководитель проекта медицинского оснащения ООО "Лентехстрой"

Также в медицинском учреждении уже устанавливают лифты, облагораживают территорию и занимаются облицовкой соединяющего перехода. Первых пациентов примут уже в конце декабря.

Минстрой изменит правила строительства больниц с учетом опыта работы в пандемию.

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