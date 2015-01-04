На новогодние праздники из Петербурга в Симферополь запустят дополнительные поезда

В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны.

"Гранд Сервис Экспресс" на период новогодних праздников назначает дополнительные поезда в Крым из Москвы и Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд №171/172 будет курсировать по маршруту "Санкт-Петербург – Симферополь", поезд №175/176 по маршруту "Москва – Симферополь".

Поезд №171/172 будет отправляться из Симферополя 25-31 декабря, 2, 3, 5, 6, 7 января в 18:40. В Петербург поезд прибудет через день в 12:57. Из Петербурга поезд будет отправляться 27-29, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января в 19:26. В Симферополь поезд прибудет через день в 12:35 (для рейсов отправлением из Северной столицы 8 и 9 января – прибытие в Симферополь в 13:55).



В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов уже начались.

Также "Поезд дружбы" отправится из Петербурга в Минск в ноябрьские праздники.

Фото: ВКонтакте/ ТАВРИЯ