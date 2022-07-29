"Поезд дружбы" отправится из Петербурга в Минск в ноябрьские праздники

В составе предусмотрены как купе, так и плацкартные вагоны, и места для маломобильных граждан.

В ноябрьские праздники 2023 года Северо-Западный филиал АО "ФПК" будет запущен "Поезд дружбы", который довезёт пассажиров до Минска. Об этом информирует пресс-служба ОЖД.

Состав стартует с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46 и прибудет в столицу Республики Беларусь 5 ноября в 13:01. Следующий рейс намечен на 6 ноября, отправление в 20:13. Обратно в Северную столицу "Поезд дружбы" отправится 5 и 7 ноября в 19:03 и окажется на Витебском вокзал в 8:03 на следующий день. Остановки в России будут совершены на станциях Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники, Невель. На территории Белоруссии можно будет выйти в Городке, Витебске, Орше, Борисове, Жодино.

В поезде предусмотрены как купе, так и плацкартные вагоны, и места для маломобильных граждан. Также для удобства пассажиров предусмотрели экологически чистые туалетные комплексы, кондиционеры и розетки.

Ранее мы сообщили о том, что между Петрозаводском и Петербургом начнет курсировать круговой поезд.

Фото: ВКонтакте / Витебский вокзал (Светлана Зипова)