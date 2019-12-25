В Ленобласти подготовили более 230 новогодних программ

Традиционно центральное торжественно-праздничное мероприятие "Ленинградский Новый год-2022" пройдет на телеканале "ЛенТВ24" 30 декабря в 18:00.

Жителям и гостям Ленинградской области рассказали о новогодних и рождественских мероприятиях. О культурных планах рассказал председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.

Традиционно центральное торжественно-праздничное мероприятие "Ленинградский Новый год-2022" пройдет на телеканале "ЛенТВ24" 30 декабря в 18:00. В прямом эфире жителей региона поздравит губернатор Александр Дрозденко, к нему присоединятся руководители районных администраций, певец Денис Клявер, творческие коллективы и студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

В период праздников афиша культурных событий включает более 230 мероприятий. Будут проходить квесты для детей во дворах, выставки и гулянья, музеи региона приготовили интерактивные экскурсии, игровые, театрализованные и концертные программы. Областные театры возобновят работу 2 января 2022 года.

Симфонический оркестр Ленинградской области приготовил Рождественский благотворительный концерт, который пройдет 9 января 2022 года на сцене Дворца искусств Ленинградской области, а 12 января 2022 года музыканты обеспечат живой звук кинофильму "Облепиховое лето" о советском драматурге Александре Вампилове. Фильм покажут в открытой студии "ЛЕНДОК".

Ранее стало известно, что коммунальные службы Ленобласти готовы работать в праздники.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти