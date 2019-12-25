Коммунальные службы Ленобласти готовы работать в праздники

Коммунальщики также сформировали аварийные бригады и привели спецтехнику в полную готовность.

В понедельник, 27 декабря, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что коммунальные службы региона готовы работать в праздники, а подготовку к этому периода начали уже сейчас: организовали круглосуточные дежурства, обеспечили запас топлива, сформировали аварийные бригады и привели спецтехнику в полную готовность.

Губернатор Александр Дрозденко дал поручение вовремя реагировать на все обращения жителей по поводу работы управляющих компаний: от подтекающей в подвале воды до очистки снега с кровли. Также необходимо обращать внимание на оперативный вывоз твердых коммунальных отходов, особенно в первые дни января.

И – никаких плановых работ на каникулах, никаких отключений. сообщил Дрозденко

В регионе сформировали 661 аварийная бригада, задействовано более 3 100 человек, обеспеченных материалами, оборудованием и связью, подготовлено к работе более 900 единиц спецтехники.

Фото: Piter.tv