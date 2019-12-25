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В Ленобласти смягчили ограничительные меры во всех зонах
Сегодня, 16:45
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nadezhda_sib

В Ленобласти смягчили ограничительные меры во всех зонах

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Ношение масок в общественных местах остается обязательным.

Власти Ленобласти вновь смягчили ограничительные меры на территории региона. Об этом в пятницу 5-го февраля сообщила пресс-служба правительства области.

Теперь в "красной" зоне на коллективных и семейных мероприятиях могут собираться до 27 человек. Речь идет о свадьбах, банкетах, днях рождениях, поминках и так далее.

Для районов "желтой" и "зеленой" зоны это ограничение вовсе сняли. Ношение масок остается обязательным для всех зон.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 216 случаев заболевания коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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