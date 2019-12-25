За последние сутки в Ленобласти выявили 216 случаев заболевания коронавирусом

Количество новых случаев держится на одном уровне уже месяц.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 216 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписан 221 человек. Еще 9 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 31787 случаев заболевания вирусной инфекцией, 455 человек скончались, 28845 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2487.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласть поступило 8 000 доз вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV