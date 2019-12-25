Распределение вакцины от COVID-19 будет происходить по принципу 50/50.

Накануне, 4 февраля, в Ленобласть поступило 8 000 доз вакцины от коронавируса. Препараты после маркировки будут распределены по районам региона в ближайшее время.

Распределение вакцины от COVID-19 будет происходить по принципу 50/50. В приоритете - группы риска (учителя, врачи, соцслужбы). После – жители "красной" зоны.

На данный момент в листе ожидания более 18 тысяч человек, которые хотят привиться от коронавируса. До конца недели ожидается поставка еще более 20 000 доз вакцины.

Ранее AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V".

Фото: Piter.tv