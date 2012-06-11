Поезд "Калининград-Петербург" начнет курсировать по новому расписанию

Изменения введены в связи с необходимостью проведения планового ремонта железнодорожного полотна.

Калининградская железная дорога (КЖД) объявляет о внесении временных изменений в график следования пассажирского состава № 80, следующего маршрутом Калининград —Петербург. Новые временные рамки начнут действовать с 1 мая и продлятся до 25 октября 2025 года включительно, пишет "Петербургский дневник".

Изменения введены в связи с необходимостью проведения планового ремонта железнодорожного полотна, разъясняет представительство КЖД. На протяжении указанного периода отправления поезда № 80 с южного вокзала Калининграда сместятся на пять минут позднее обычного расписания — отправление запланировано на 7:30 местного времени. Далее маршрут следования изменится, проследование поезда до станции Нестеров будет осуществляться по обновлённому графику.

Ознакомиться с актуальной версией расписания пассажиры могут на официальном сайте РЖД. Получить дополнительную консультацию и уточнить интересующие моменты можно по номеру горячей линии 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатен).

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Фото: Piter.TV